Der Staatsfonds Norwegens ist der weltweit größte Besitzer von Aktien und daher ein mächtiger Player am Markt. In Zeiten der ultralaxen Geldpolitik und Nullzinsen zahlte sich die Strategie des stark auf Aktien fokussierten Staatsfonds mit gigantischen Gewinnen aus - aber mit der geldpolitischen Wende und steigenden Zinsen ist der Siegeszug vorerst vorbei. In den drei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...