Die Hyundai Motor Group plant eine gemeinsame Batteriefabrik mit SK On im US-Bundesstaat Georgia. Diese Ankündigung kommt nur kurz nach einer von beiden Seiten unterzeichneten Absichtserklärung zu Batterie-Lieferungen in Nordamerika ab dem Jahr 2025. Die Fabrik wird einer Hyundai-Mitteilung zufolge im Bartow County entstehen und 2025 in Betrieb gehen. Offiziell ist von einer "Batteriefabrik" die Rede, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...