Der chinesische Hersteller Nio will bis zu 20 EnBW-Schnellladestandorte in Deutschland mit seinen Batteriewechsel-Stationen ausstatten. Zudem soll die Zusammenarbeit in weiteren Bereichen wie u.a. beim Energiemanagement intensiviert werden. Zunächst sollen die beiden Standorte Herleshausen (Hessen) und Großburgwedel (Niedersachsen) mit den sogenannten "Power Swap Stations" (PSS) ausgestattet werden. ...

