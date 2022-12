Draper, Utah (ots/PRNewswire) -Am 1. Dezember 2022 hat Bitt seine Führungsposition in der internationalen Branche für digitale Währungen gestärkt und mit Stolz die Ernennung von Greg Prokter zum neuen Chief Technology Officer (CTO) des Unternehmens bekannt gegeben.Prokter, eine mehrsprachige und erfahrene Technologie-Führungskraft, ist das neueste Mitglied des renommierten Führungsteams, das sich aus Experten für Wirtschaft, digitale Währungen und Blockchain zusammensetzt. Er wird das weltweite Team von Ingenieuren und Entwicklern bei Bitt leiten, um die Unterstützung für die Implementierungen des Unternehmens in 12 Ländern in Afrika, Mittelamerika, Europa und der Karibik zu verbessern.Das vollständig interoperable und skalierbare Digital Currency Management System (DCMS) von Bitt hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das Unternehmen sich mehr CBDC- und Stablecoin-Projekte auf der ganzen Welt sichern kann. Für den neuen CTO ist es von größter Bedeutung, den stetigen Wachstumskurs von Bitt fortzusetzen: "Ich bin sehr stolz darauf, in dieser Phase der Entwicklung des Unternehmens und der Branche zu Bitt zu stoßen. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und meine technologischen Kenntnisse einzusetzen, um zusätzliche Lösungen für komplexe wirtschaftliche Probleme zu entwickeln und den Unternehmenswert und das Wachstum zu steigern."Greg Prokter war Chief Architect, CTO und VP of Engineering bei verschiedenen Web-, Netzwerk-, Blockchain- und Zahlungsunternehmen sowie Finanzinstituten. Zuletzt hatte er die Position des VP of Engineering bei der Stanford Credit Union inne, wo er das Design und die Bereitstellung der Back-End-Integration der Credit Union mit dem Google-Front-End "Google Plex" leitete.Als Principal Architect bei PayPal hat er die digitale Geldbörse von PayPal entwickelt und bereitgestellt, die während seiner Dienstzeit von 377 Millionen Nutzern in über 200 Ländern verwendet wurde. Als Lead Architect bei der Silicon Valley Bank entwarf und lieferte Prokter die neuen Systeme für das Kernbankgeschäft, die Betrugsprävention, die Compliance und für Zahlungssysteme. In seiner Zeit als CTO von PayCertify leitete er die Entwicklung und Bereitstellung der Zahlungsplattform für E-Commerce-Händler, die ein Gateway für die Zahlungsabwicklung, die Ausgabe virtueller Karten, die Vermeidung von Rückbuchungen und zusätzliche Mehrwertdienste umfasst.Brian Popelka, CEO von Bitt, erklärte: "Wir freuen uns sehr, Greg im Führungsteam von Bitt willkommen zu heißen. Seine umfangreiche Führungserfahrung, seine Fähigkeiten und sein technischer Scharfsinn werden die Skalierbarkeit und die Funktionen unseres DCMS weiterentwickeln und das Unternehmen durch das nächste Kapitel unserer Reise führen."Informationen zu Bitt Bitt (http://www.bitt.com/)ist ein internationales Finanztechnologie-Unternehmen, das Zentralbanken, Finanzinstitutionen und Teilnehmern am Ökosystem weltweit digitale Währungslösungen anbietet. Das Digital Currency Management System (DCMS) von Bitt ist die sichere Infrastruktur, die Währungsbehörden für den Einsatz von CBDCs und Finanzinstitute für die Integration digitaler Währungen in ihr Finanzdienstleistungsangebot benötigen. Das DCMS von Bitt wurde bereits in 12 Ländern in Afrika, Mittelamerika, Europa und der Karibik eingesetzt. Bitt ist ein Portfolio-Unternehmen von Medici Ventures, L.P., einem auf Blockchain ausgerichteten Fonds. Der Generalpartner dieses Fonds ist ein mit Pelion Venture Partners verbundenes Unternehmen.Informationen zu Overstock.com Overstock.com, Inc (https://www.overstock.com/).(NASDAQ:OSTK) ist ein Online-Einzelhändler und Technologieunternehmen mit Sitz in Salt Lake City, Utah. Auf der führenden E-Commerce-Website des Unternehmens wird eine breite Palette neuer Heimprodukte zu günstigen Preisen verkauft, darunter Möbel, Dekorationsartikel, Teppiche, Bettwäsche und Badartikel, Heimwerkerbedarf und vieles mehr. Das Online-Shopping bietet Millionen von Produkten, die jeden Monat von mehreren zehn Millionen Kunden abgerufen werden. Overstock veröffentlicht regelmäßig Informationen über das Unternehmen und andere damit zusammenhängende Angelegenheiten auf den Newsroom- und Investor-Relations-Seiten auf seiner Website Overstock.com.O, Overstock.com, O.com und Club O sind eingetragene Marken von Overstock.com, Inc. Andere Dienstleistungsmarken, Warenzeichen und Handelsnamen, auf die hier Bezug genommen wird, sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.Informationen zu Pelion Pelion Venture Partners (https://pelionvp.com/) ist ein Unternehmen für Risikokapitalinvestition in der Frühphase. Pelion investiert derzeit aus seinem siebten Fonds heraus in Seed- und Series-A-Softwareunternehmen in den Vereinigten Staaten.Chris Burnett Marketingleiter E-Mail: pr@bitt.com Website: www.bitt.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1963739/Payments_2013__5.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fuhrender-cbdc-anbieter-gibt-neuen-cto-bekannt-301698878.htmlOriginal-Content von: Bitt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159526/5391074