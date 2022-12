Seit Ende Januar ist das Spezialfondsvolumen um 239 Mrd. Euro auf 1.878 Mrd. Euro eingebrochen - und das trotz nicht unerheblicher Nettomittelaufkommen. Das geht aus dem "Spezialfondsmarkt Quarterly" des Beratungsunternehmens Kommalpha hervor. Im gleichen Zeitraum ist die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihen um 2,10 Prozentpunkte auf 2,12% per Ende September angestiegen. Versicherer am härtesten getroffenSpezialfonds von Versicherungen sind mit Abstand am heftigsten vom zinsbedingten Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...