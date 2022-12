Dow Jones: Welcher Monat hat die meisten negativen Tage?

Werbung



Neben der Rendite ist bei der Betrachtung von historischen Zeitreihen ein weiteres Merkmal von enormer Relevanz: die Trefferquote. Wie hoch diese Trefferquote bzw. der Anteil der negativen Tage pro Monat bei der absoluten Betrachtung des Dow Jones Industrial Average ausfällt - erfahren Sie hier.



Dafür haben die Technischen Analysten der HSBC die Daten seit Juli 1919 analysiert und konnten dabei feststellen, dass der April und der Juli im Schnitt die wenigsten negativen Tage aufweisen. Doch erst mit Bezug zur entsprechenden Rendite wird es spannend für Anlegerinnen und Anleger. Denn der DJIA© markiert 10 Tage im Schnitt negativ, erzielt im April durchschnittlich rund 1,20 % an Rendite und belegt damit Platz 3 hinter den Monaten Juli, welcher durchschnittlich 1,24 % im Plus schließt und Dezember, welcher im Schnitt 1,25 % an Rendite einfährt Die beste Kombination aus Rendite und Trefferquote geht somit auf den Dezember, woran die Jahresendrally möglicherweise einen gewissen Anteil trägt. Der September schneidet jeweils bei beiden Merkmalen nicht ganz so gut ab - im Gegenteil. Dieser ist Spitzenreiter bei den negativen Tagen in Höhe von 11,15 Tagen und ist auch einsame Spitze bei der Rendite in Höhe von - 1,06 % mit fast 100 Basispunkten tiefer als der Februar (-0,14%) und Mai (-0,09%).







Mit dem Open End Knock-out-Rechner von HSBC können Sie verschiedene Szenarien zur Kursentwicklung eines Open End Knock-out-Produkts simulieren. Geben Sie hierzu lediglich den von Ihnen erwarteten Kurs des Basiswerts und die erwartete Haltedauer ein. Zusätzlich können Sie bei Produkten, deren Basiswert eine Aktien ist, eine von Ihnen erwartete Dividendenausschüttung in die Simulation einbeziehen.

