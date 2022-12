© Foto: titus



Die Fundamentaldaten aus den USA seien so schwach wie seit Jahrzehnten nicht mehr, warnt Fondsmanager Stefan Schrader bei w:o TV. Warum er von US-Aktien die Finger lässt und was er stattdessen kauft!

Der Anleihenmarkt ist bei vielen Privatanlegern und Anlageprofis in den vergangenen Monaten wieder in den Fokus gerückt. Auch Stefan Schrader, Geschäftsführer der titus GmbH, findet Rentenpapiere mit kurzen Laufzeiten wieder interessant. Doch für einen Einstieg sei es noch zu früh. Denn die Zinsen dürften in den kommenden Monaten wohl noch weiter ansteigen, sagt der Experte im Gespräch mit wallstreet:online.

Warum er keinen einzigen Dollar direkt in US-Aktien investiert hat, was es mit so genannten Long-Short-Fonds auf sich hat und weshalb viele Anleger viel zu sehr auf das Kurswachstum fokussiert seien, erklärt Schrader im Interview. Jetzt einschalten!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion