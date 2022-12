München (ots) -Es war eine der größten Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Visier: die "Reichsbürger"-Szene. Deutschlandweit wurden diese Woche mehr als 150 Wohnungen, Häuser und Büros durchsucht, 25 Personen wurden festgenommen, darunter eine ehemalige Bundestagsabgeordnete der AfD. Der Vorwurf: Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Laut Generalbundesanwalt hatten die Festgenommenen einen Staatsstreich geplant. Wie gefährlich ist die "Reichsbürger"-Szene für unsere Demokratie? Handeln Bund und Länder entschlossen genug gegen Staatsfeinde? Und: Haben deutsche Sicherheitsbehörden ein Extremismusproblem?Zu Gast bei Anne Will:Nancy Faeser (SPD), Bundesministerin des Innern und für HeimatHerbert Reul (CDU), Innenminister in Nordrhein-WestfalenJanine Wissler (DIE LINKE), ParteivorsitzendeGerhart Baum (FDP), Bundesinnenminister a. D.Florian Flade, Reporter für die Recherchekooperation aus WDR, NDR und Süddeutsche ZeitungANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5391208