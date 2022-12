Nach vielen Startschwierigkeiten befindet sich die unbemannte Orion-Raumkapsel im All. Die Artemis-I-Mondmission der Nasa lieferte uns bereits beeindruckende Bilder. Die besten Bilder er Mondmission haben wir für euch in einer Bildergalerie gesammelt. Am 16. November 2022 war es so weit: Die lang erwartete Nasa-Mondmission hob endlich ab. Mithilfe einer SLS-Rakete, welche als die stärkste Rakete der Welt beschrieben wird, machte sich die unbemannte Orion-Kapsel im Rahmen der Artemis-1-Mondmission auf in Richtung des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...