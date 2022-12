Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Tagen ist der Anleihenmarkt von gestiegenen Rezessionsängsten getrieben worden, so die Deutsche Börse AG.Trotz dieser Rezessionsängste hätten sich die US-Arbeitsmarktzahlen robust gezeigt und somit die Zinserwartungen an den Anleihenmärkten wieder angezogen. Die Renditen insbesondere langlaufender Anleihen hätten indes jedoch nachgegeben. Nun richte sich der Fokus auf die US-Erzeugerpreise und auf die Inflationsdaten der USA. ...

