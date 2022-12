NEU-TAIPEH (ots/PRNewswire) -Aetina (https://bit.ly/3h5EQC4) hat neue KI-Inferenzplattformen - die AIP-SQ67-SERIE - mit hoher Leistung und Erweiterbarkeit für den Einsatz in KI und IoT auf den Markt gebracht. Die Plattformen der AIP-SQ67-Serie, die Teil der Aetina-MegaEdge (https://bit.ly/3VU9VaH)-Produktfamilie sind, können aufgrund ihrer Kompatibilität mit verschiedenen Arten von Sensoren sowie Erweiterungsmodulen für die komplexesten KI-betriebenen Applikationen eingesetzt werden.Die x86-Plattformen wurden für KI-Entwickler und Systemintegratoren entwickelt, um jedes Edge-KI- oder Machine-Vision-System zu entwickeln, das mehrere Sensoren, schwere KI-Workloads und schnelle Bilddaten-Analyseaufgaben umfasst. In einem Edge-KI-System, das mit einem AIP-SQ67 entwickelt wurde, funktioniert die Plattform als Rechenzentrum, empfängt externe Bild- oder Videodaten über Kameras und verarbeitet die Daten zur Ausgabe von Inferenzergebnissen basierend auf dem KI-Modell, das auf der Plattform bereitgestellt oder installiert wurde.In Smart Factorys können die Plattformen der AIP-SQ67-Serie in viele Arten von vertikalen KI integriert werden, wie etwa die automatische optische Überwachung (Automated Optical Inspection, AOI) zur Verbesserung der Qualitätskontrollverfahren und der virtuelle 3D-Zaun zur Vermeidung von Verletzungen am Arbeitsplatz. Die AOI benötigt Sensoren wie Zeilenkameras und KI-Modelle für die automatische Produktüberwachung, während die virtuelle 3D-Zaun-Anwendung intelligente 3D-Kameras und KI-Modelle umfasst, die in der Lage sind, menschliche Bewegungen zu erkennen. In diesen Anwendungen kann AIP-SQ67 mit geeigneten Sensoren und KI-Modellen Inferenz-Aufgaben in Echtzeit ausführen, um den Werksleitungsteams dabei zu helfen, die Effizienz ihrer Produktionslinien zu steigern.Jede AIP-SQ67-Plattform verfügt über einen Intel®-Core-Prozessor der 12. Generation und ist mit einem MXM-Modul und bis zu zwei ASIC-basierten M.2-M-Schlüsselmodulen für KI-Leistungsaufrüstungen kompatibel. Seine I/O-Steckverbinder umfassen 5 x Displayport (DP++)-Ports, 5 x 2,5G RJ45-LAN-Ports, 6 x USB 3.2 Gen2 x 1 Typ-A-Ports und 1 x USB 3.2 Gen2 x 2 Typ-C-Port, wodurch Entwickler mehrere verschiedene Sensoren in die Plattform integrieren können, um mehr Daten für Bild- oder Videoanalyse-Aufgaben zu erhalten. Die zwei austauschbaren Festplattenschächte für 2 x 2,5" SATA SSD/HDD der AIP-SQ67-Serie ermöglichen es den Nutzern der Plattform, ihre Wartungsaufgaben mit weniger Aufwand zu erledigen: Wenn die Laufwerke Fehlfunktionen aufweisen, müssen die Nutzer sie nur durch normale Laufwerke ersetzen, anstatt eine neue Plattform als Ersatz kaufen zu müssen. Durch diese Merkmale eignet sich die AIP-SQ67-Serie für verschiedene KI-Systeme in intelligenten Städten, im Einzelhandel, im Gesundheitswesen, in der Logistik und im Transportwesen, abgesehen von der Fertigung.Jedes AIP-SQ67-Modell kann als zentraler Server eines KI-betriebenen Systems dienen, mit dem seine Benutzer alle Edge-Geräte im Systemnetzwerk mit Aetina EdgeEye verwalten können - ein Überwachungs- und Management-Software-Tool für jedes KI-System, an das zahlreiche EDV-Geräte angeschlossenen und an verschiedenen Orten gelagert sind; mit Edge Eye hilft die AIP-SQ67-Plattform den Benutzern, den Echtzeitstatus jedes Edge-Geräts zu überwachen und sie alle aus der Ferne zu verwalten.Neben der AIP-SQ67-Serie bietet Aetina auch andere MegaEdge-Plattformen an, die mit verschiedenen NVIDIA-GPUs kompatibel sind und eine fortschrittliche KI-Leistung für hochmoderne KI- und IoT-Applikationen bieten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1962675/Aetina_Launches_New_AI_Inference_Platform_Use_AI_IoT.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1777543/Aetina_Corporation_Logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/aetina-bringt-neue-ki-inferenzplattformen-mit-hoher-leistung-und-erweiterbarkeit-fur-den-einsatz-in-ki-und-computer-vision-auf-den-markt-301699390.htmlPressekontakt:Dan Liang,dan_liang@aetina.comOriginal-Content von: Aetina Corporation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133736/5391218