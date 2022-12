Der deutsche Leitindex hat am Freitag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Allerdings steckt der deutsche Leitindex weiter in seinem Seitwärtstrend fest und nach den jüngsten US-Erzeugerpreisen dürfte sich die US-Notenbank FED nicht gezwungen sehen, ihre Geldpolitik im Rahmen der nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch radikal zu ändern. Wie DER AKTIONÄR berichtete, fiel der Rückgang der US-Erzeugerpreise weniger stark aus als die Analysten erwartet hatten. Die Erzeugerpreise beeinflussen tendenziell ...

