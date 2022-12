DJ XETRA-SCHLUSS/Freundlich - Gebremster Anstieg der US-Erzeugerpreise

FRANKFURT (Dow Jones)--Freundlich hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel verabschiedet. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten bestätigten die These, dass der Höhepunkt der Inflation überschritten wurde. Der DAX legte um 0,7 Prozent zu auf 14.371 Punkte.

Die US-Erzeugerpreise (PPI) legten im November zum Vorjahr nur noch um 7,4 Prozent zu. Dies war der fünfte Rückgang in Folge und weckte die Hoffnung, dass die US-Notenbank nicht mehr ganz so aggressiv bei ihren Zinserhöhungen vorgehen muss. Auch die kommende Woche anstehenden US-Verbraucherpreise (CPI) sollten diese Hoffnung stützen.

Die Börsen sind nun voll auf den prall gefüllten Kalender an Notenbankterminen in der kommenden Woche ausgerichtet. Neben der US-Notenbank und der EZB dürften noch drei weitere Zentralbanken die Zinsen erhöhen. Anders als in den USA ist man in Europa nicht sicher, ob es hierzulande um 50 oder um 75 Basispunkte nach oben geht.

Carl Zeiss mit mehr Schatten als Licht

Unter Druck mit 3,2 Prozent Minus standen Carl Zeiss Meditec nach Geschäftszahlen. Beim operativen Gewinn, Umsatz und Dividendenvorschlag von 1,10 Euro lagen sie zwar leicht über Erwartung; jedoch war die Marge rückläufig und wird nun sogar unter dem Vorjahreswert gesehen.

Bei Sartorius ging es um 0,7 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat eine Kooperation mit der schwedische Bico Group vereinbart. Beide wollen bei der 3D-Zell-Drucktechnologie zusammenarbeiten. Da sich Sartorius auch mit 10 Prozent an den Schweden beteiligt, weckte dies Übernahmehoffnungen: Die Bico-Aktien schossen um 49,3 Prozent nach oben.

Gesucht waren auch die Windanlagenbauer. Positive Analysten-Kommentare zu den Aussichten der dänischen Vestas zogen auch Siemens Energy um 2,6 Prozent nach oben.

Gefragt waren auch die deutschen Autobauer: Mercedes stiegen um 2,6 Prozent und BMW um 1,9 Prozent. VW legten nur um 0,5 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 14.370,72 +0,7% -9,53% DAX-Future 14.360,00 +0,6% -9,39% XDAX 14.356,07 +0,4% -9,42% MDAX 25.604,18 +0,5% -27,10% TecDAX 3.043,52 +0,0% -22,36% SDAX 12.326,40 +0,3% -24,91% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 140,55 -103 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 31 8 1 2.807,8 54,2 48,3 MDAX 39 9 0 469,2 33,8 45,6 TecDAX 17 13 0 652,5 21,3 19,0 SDAX 46 21 3 126,1 9,3 7,5 ===

December 09, 2022 11:45 ET (16:45 GMT)

