Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 legt am Ende um 0,54 Prozent auf 3942,62 Punkte zu.Paris / London - Europas Börsen haben am Freitag ihre Wochenverluste etwas reduziert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte am Ende um 0,54 Prozent auf 3942,62 Punkte zu, womit er im Vorwochenvergleich 0,9 Prozent verloren hat. Kursgewinne in Asien und ein recht solider Handel an der Wall Street stützen am Freitag. Der französische Cac 40 gewann 0,46 Prozent auf 6677,64 Punkte...

