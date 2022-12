Tecnotree ist ein Marktführer bei digitalen, 5G-fähigen Business-Support-Systemen (BSS) mit KI-/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Mit globaler Aufstellung und mehr als 90 Telekommunikationskunden in 70 Ländern auf der ganzen Welt unterstützt Tecnotree Ökosysteme mit über 1 Milliarde Abonnenten. Tecnotree ist der erste Anbieter von digitalen Plattformdiensten, der vom TM Forum mit dem Platinum Badge für Open-API-Standards in der Praxis zertifiziert wurde. Überdies bietet das Unternehmen B2B2X-Partner-Ökosystem- und Fintech-Services, um eine Monetarisierung jenseits der Konnektivität in den Bereichen Gaming, Gesundheitswesen, Bildung und Bankwesen zu ermöglichen. Tecnotree wurde von Gartner für Lösungen im Bereich Ertragsmanagement und Monetarisierung sowie Kundenerlebnismanagement ausgezeichnet und seine Aktie ist seit 2020 führend an der Helsinki Nasdaq.

CognitiveScale (CS) aus den USA ist ein Vorreiter im Bereich KI-Engineering und bietet Lösungen für die skalierbare Entwicklung und Bereitstellung von KI in Unternehmen an. CognitiveScale kann sich auf mehr als 100 erteilte KI-Patente stützen und seine preisgekrönte Cortex-Plattform ermöglicht es Unternehmen, vertrauenswürdige Entscheidungsintelligenz in Geschäftsprozesse und Anwendungen einzubringen und so insgesamt das Kundenerlebnis und die betriebliche Effizienz zu maximieren. Die Plattform liefert aktuell hyper-personalisierte Einblicke für mehr als 100 Millionen Kunden in den Bereichen Gesundheitswesen, Immobilien, Banken, Versicherungen und Handel. Überdies wurde CognitiveScale vom Weltwirtschaftsforum für seinen positiven Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft durch verantwortungsvolle KI ausgezeichnet und wird durch Investitionen von Norwest Venture Partners, Intel Capital, IBM, Westly Group, M12 (Microsoft Ventures), Anthem und USAA gestützt.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, erklärte: "Tecnotree verfolgt langfristig das Ziel, intelligente Einblicke zu liefern, die die 5G-fähigen Monetarisierungs- und Gesamterlebnisfunktionen für seine Kunden auf der ganzen Welt beschleunigen werden. Dieses Ziel wird nun durch die CS-Cortex-Plattform verwirklicht, wir vertiefen unsere derzeitigen Anwendungsfälle in der Telekommunikation und etablieren Tecnotree als Digitaldienstleister weiter im nordamerikanischen Markt. CS verfügt über einen breiten Kundenstamm in den Sektoren Healthcare und Fintech, der einen positiven Multiplikatoreffekt in unserem B2B2X-Ökosystem haben wird. Diese Transaktion entspricht unserer aktuellen weltweiten Strategie und den Erwartungen unserer Kunden."

Matt Sanchez, Mitbegründer und Board-Mitglied von CognitiveScale, führte aus: "CognitiveScale ist der Meinung, dass mit der Übernahme durch Tecnotree der Marktzugang in Bezug auf die weltweite Präsenz auf natürliche Weise ausgedehnt wird und die Cortex-Plattform für neue AIML-Modelle um die Telekommunikationsbranche ergänzt wird. Mit Blick auf die Markttransformation, die die Telekommunikationsbranche derzeit erlebt, sehen wir dies als einen positiven Schritt, um unseren Horizont um neue vertikale Monetarisierungsmöglichkeiten zu erweitern."

Tecnotree hält weiterhin an der aktuellen Prognose für 2022 fest. Tecnotree erwartet, dass die FER-Einnahmen durch diese Transaktion um weitere 5 Mio. Euro im Jahr 2023 gesteigert werden. Die Parteien rechnen mit dem Abschluss der potenziellen Transaktion innerhalb des Jahres 2022 vorbehaltlich der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen. Tecnotree wird weitere Informationen zu den finanziellen Folgen dieser Übernahme bei der Veröffentlichung der Prognose für 2023 verkünden.

ÜBER TECNOTREE

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist das erste nach den Open-API-Standards des TM-Forums platinzertifizierte Unternehmen der Welt. Unser agiler und quelloffener Digital BSS Stack deckt das gesamte Spektrum (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und der Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen ab und eröffnet dadurch über die Konnektivität hinausgehende Möglichkeiten. Tecnotree bietet seinen Abonnenten über die Plattform Tecnotree Moments überdies Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digitalmarktplätze an, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen. Mit seinen digitalen Plattformprodukten und Dienstleistungen bedient Tecnotree heute weltweit über 1 Milliarde Abonnenten in über 70 Ländern. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V). Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.tecnotree.com oder in den Social-Media-Kanälen Linkedin I Facebook I Twitter

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20221209005178/de/

Contacts:

Ansprechpartner: Padma Ravichander, CEO, Tecnotree

E-Mail: marketing@tecnotree.com