The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.12.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.12.2022



ISIN Name

CA4124221074 HARDWOODS DISTRIBUT.INC.

CA7557542072 READY SET GOLD CORP.

FI0009008403 BASWARE OY

LU0237697510 FID.FDS-GL. PROP. A EUR

LU0237698914 FID.FDS-GL.PROP.A AC. USD

US00941Q1040 AIRNET TECHN. ADR 10

US62844N2080 MY SIZE INC DL-,001

XS1756722069 KME AG 18/23 REGS

MY SIZE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de