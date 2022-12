Nichts zu feiern gibt es heute für Draftkings-Aktionäre. Im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs sind die Aktien nämlich rund drei Prozent günstiger. Dadurch kosten die Papiere mittlerweile nur noch 14,23 USD. Wie weit geht es noch nach unten?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Draftkings rast nämlich immer weiter auf eine wichtige Haltezone zu. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund sechs Prozent. Dieses wichtige Tief wurde bei 13,37 USD gefunden. So viel Spannung erleben wir sonst nur in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...