Québec Nickel Corp. (CSE: QNI) ("Québec Nickel Corp." bzw. das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen die Durchführung der ersten Tranche einer vermittelten Privatplatzierung (die "erste Tranche") abgeschlossen hat. Hierbei wurden insgesamt (I.) 9.575.000 Einheiten (einzeln als "Einheit" bezeichnet) zum Preis von 0,20 kanadischen Dollar (CAD) pro Einheit, (II.) 4.433.367 nationale Flow-Through-Aktien (einzeln als "nationale FT-Aktie" bezeichnet) zum Preis von CAD 0,20 pro nationaler FT-Aktie sowie (III.) 10.612.000 Québec-Flow-Through-Aktien (einzeln als "Québec-FT-Aktie" bezeichnet) zum Preis von CAD 0,25 pro Québec-FT-Aktie emittiert. Der gesamte Bruttoerlös aus der ersten Tranche beläuft sich auf CAD 5.632.008,08.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung emittierten nationalen FT-Aktien und Québec-FT-Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 10. April 2023 endet. Von den emittierten Einheiten wurden insgesamt 4.900.000 Einheiten gemäß den geltenden Ausnahmen von der Prospektpflicht in Übereinstimmung mit National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions bzw. in Québec gemäß Regulation 45-106 Prospectus Exemptions (gemeinsam als "NI 45-106" bezeichnet) emittiert; sie unterliegen ebenfalls einer viermonatigen Haltefrist, die am 10. April 2023 endet. Die übrigen 4.675.000 Einheiten wurden gemäß der Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten gemäß Teil 5A von NI 45-106 (die "Listed Issuer Financing Exemption") an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, ausgenommen Québec, emittiert.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie ("Stammaktie") am Kapital des Unternehmens und einem halben (1/2) Optionsschein ("Optionsschein") des Unternehmens. Jeder ganze Optionsschein berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Stammaktie zu einem Preis von CAD 0,30 über einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab dem Abschlussdatum (das "Abschlussdatum") der ersten Tranche. Die nationalen FT-Aktien und die Québec-FT-Aktien werden im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des kanadischen Einkommensteuergesetzes "Income Tax Act" als "Flow-Through-Aktien" eingestuft.

Das Unternehmen wird die Erlöse aus der Privatplatzierung der Einheiten für allgemeine Betriebskapitalzwecke und Explorationszwecke verwenden. Die Erlöse aus den nationalen FT-Aktien und den Québec-FT-Aktien werden ausschließlich zur Finanzierung von Explorationsarbeiten auf den Ländereien des Unternehmens in der Provinz Québec verwendet.

Beim Unternehmen freut man sich über die Unterstützung und Beteiligung von seinen bestehenden Aktionären an der Privatplatzierung. David Patterson, CEO, würdigt darüber hinaus die neue Beteiligung und Unterstützung von drei in Québec ansässigen institutionellen Fonds bei dieser Finanzierung. Dabei handelt es sich um SIDEX L.P., Société de Développement de la Baie-James sowie um CDPQ. "Dies zeigt, warum Québec regelmäßig als einer der besten Standorte für die Mineralexploration eingestuft wird." Das Unternehmen bedankt sich bei allen an der Finanzierung Beteiligten.

Infolge des Abschlusses der Privatplatzierung sind nun insgesamt 98.307.205 Stammaktien des Unternehmens emittiert und ausstehend. Die Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die kanadische Börse "Canadian Securities Exchange".

Die Privatplatzierung wurde von einem Vermittlerkonsortium geleitet, wobei EMD Financial Inc. als alleiniger Bookrunner agierte und darüber hinaus Canaccord Genuity Corp. teilnahm (gemeinsam als die "Vermittler" bezeichnet). Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung erhielten die Vermittler eine Barprovision in Höhe von CAD 298.720 sowie 1.477.222 nicht übertragbare Ausgleichsoptionen (einzeln als "Ausgleichsoption" bezeichnet). Jede Ausgleichsoption berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von CAD 0,30 bis 9. Dezember 2024.

Die Beteiligung der Insider ("Insider") in Höhe von CAD 260.000,08 ist gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) der Regulation 61-101 ("Regulation 61-101") über den Schutz von Inhabern von Minderheitsanteilen bei besonderen Transaktionen von den Anforderungen an die formale Bewertung und die Zustimmung der Minderheitsaktionäre ausgenommen. Diese Ausnahmeregelung ist darauf zurückzuführen, dass weder der Marktwert der Privatplatzierung noch die von den Insidern gezahlte Gegenleistung 25 der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigen.

Das Unternehmen schließt am oder vor dem 29. Dezember 2022 möglicherweise eine zweite Tranche der Privatplatzierung ab.

ÜBER QUÉBEC NICKEL CORP.

Québec Nickel Corp. ist ein Unternehmen für die Exploration von Mineralien, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Entwicklung von Nickelprojekten in Québec, Kanada, konzentriert. Das Unternehmen ist zu 100 an der Liegenschaft Ducros beteiligt, die aus 280 zusammenhängenden Bergbaukonzessionen mit einer Fläche von 15.147 Hektar im östlichen Teil des Abitibi Greenstone Belt in Québec, Kanada, besteht. Weitere Informationen über Québec Nickel Corp. erhalten Sie unter www.quebecnickel.com.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den CSE-Richtlinien) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Hinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" zu verstehen sind. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Québec Nickel oder die Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "prognostiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder Aussagen, die Ereignisse oder Bedingungen mit Ausdrücken wie "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten" beschreiben.

Obgleich man bei Québec Nickel der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf Basis der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen plausibel sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen naturgemäß mit Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die zur Folge haben können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen geben die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wieder und können sich daher nach diesem Zeitpunkt ändern. Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht darauf verlassen, dass diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt zutreffen. Obgleich sich das Unternehmen dazu entschließen kann, verpflichtet es sich nicht, diese Informationen zu einem gegebenen Zeitpunkt zu aktualisieren, sofern dies nicht in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich ist.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar. Die Wertpapiere dürfen auch nicht in Ländern verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, beispielsweise in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-amerikanischen Wertpapiergesetz (Securities Act) von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("1933 Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-amerikanischen Personen (gemäß der Definition in Regulation S des 1933 Act) angeboten oder verkauft werden, sofern sie nicht gemäß dem 1933 Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert sind oder eine Befreiung von diesen Registrierungsanforderungen vorliegt.

