Vorfall wurde auf das Hosted Exchange-E-Mailgeschäft, das etwa 1 % des gesamten Jahresumsatzes ausmacht, eingedämmt und beschränkt

SAN ANTONIO, Texas (NASDAQ: RXT) hat heute ein Update im Anschluss an den jüngsten Ransomware-Vorfall veröffentlicht, der sein Hosted Exchange-E-Mailgeschäft, eine verwaltete E-Mail-Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, betroffen hat. Nach der Entdeckung des Vorfalls beauftragte Rackspace das branchenführende globale Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike mit der Untersuchung und Behebung des Problems. Aufgrund der schnellen Maßnahmen seitens des Unternehmens bei der Abschaltung seines Netzwerks und der Befolgung seiner Pläne zur Reaktion auf Vorfälle hat CrowdStrike bestätigt, dass der Vorfall schnell eingedämmt wurde und ausschließlich auf das Hosted Exchange-E-Mailgeschäft beschränkt war.



Das Hosted Exchange-E-Mailgeschäft macht ungefähr 1 % des gesamten Jahresumsatzes von Rackspace aus und besteht hauptsächlich aus kleinen und mittleren Unternehmen, die ausschließlich dieses Produkt verwenden. Keine anderen Produkte, Plattformen, Lösungen oder Unternehmen von Rackspace waren von diesem Vorfall betroffen oder hatten Ausfallzeiten.

Rackspace stellt die betroffenen Kunden aktiv auf das modernere Microsoft Office 365 um - viele haben die Migration bereits erfolgreich abgeschlossen. Rackspace arbeitet gewissenhaft und zügig mit dem Ziel, den Betrieb für alle Kunden wieder zum Laufen zu bringen. Das Unternehmen stellt alle seine Ressourcen zur Verfügung, um diese verbleibenden Kunden zu unterstützen, einschließlich zusätzlicher Mitarbeiter und eines Microsoft Fast Track-Teams, das zur Ergänzung der Rackspace-Mitarbeiter eingesetzt wurde.

"Unser Informationssicherheitsteam verfügte über strenge Protokolle für die Reaktion auf Vorfälle, die dazu führten, dass der Ransomware-Angriff schnell eingedämmt werden konnte. Wir investieren Zeit und Ressourcen in die Cybersicherheit - wir nehmen unsere Prozesse und Verfahren rund um Cyberbedrohungen sehr ernst. Aus diesem Grund waren andere Teile unseres Unternehmens und die überwiegende Mehrheit unserer Kunden in keiner Weise von dem Vorfall betroffen und bleiben sicher und voll funktionsfähig", so Josh Prewitt, Chief Product Officer von Rackspace.

Rackspace macht weiterhin erhebliche Fortschritte bei der Untersuchung des Vorfalls. Die Untersuchung des Unternehmens konzentriert sich auch auf das Verständnis der Grundursache und die Implementierung zusätzlicher Sicherheitsmaßnahmen zur Abwehr zukünftiger Cyberbedrohungen. Rackspace wird gegebenenfalls zusätzliche Updates zu diesen Maßnahmen mit den Kunden teilen.

"Wir sind ein kundenorientiertes Unternehmen und entschuldigen uns aufrichtig für die Störung, die dieser Vorfall bei den Kunden verursacht hat, die unsere Hosted Exchange-E-Mail-Dienste nutzen", fuhr Prewitt fort. "Wir haben es uns zur Priorität gemacht, unsere Kunden wieder per E-Mail erreichbar zu machen, und unser Personal aufgestockt und rund um die Uhr daran gearbeitet, sie bei diesem Übergang zu unterstützen. Wir haben erhebliche Fortschritte gemacht, um die Kunden wieder per E-Mail erreichbar zu machen, und werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unsere Kunden zu unterstützen und sie so schnell wie möglich per E-Mail erreichbar zu machen. Wir arbeiten weiterhin an der Datenwiederherstellung, von der wir wissen, dass sie für unsere Kunden sehr wichtig ist. Rackspace ist sich bewusst, wie wichtig es ist, diesen Vorfall anzugehen, und wir haben der Kommunikation mit Kunden Priorität eingeräumt, alle möglichen Wege erkundet, um sie zu erreichen, die bekannten Informationen weiterzugeben und ihnen vor allem Zugang zu ihren E-Mails zu verschaffen."

Rackspace unterhält eine Cybersicherheitsversicherung, die der Größe seines Unternehmens entspricht, und ist zuversichtlich, dass es in der Lage ist, potenzielle finanzielle Kosten im Zusammenhang mit dem Vorfall zu tragen und seinen Verpflichtungen gegenüber anderen Kunden nachzukommen.

Medienkontakt

Natalie Silva

publicrelations@rackspace.com