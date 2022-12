Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Wie erwartet findet die Konsolidierungsphase des österreichischen Leitindex in dieser Woche ihre Fortsetzung. Der ATX fällt wieder unter die 3.200- Punkte-Marke, die Unterstützung bei 3.180 Punkten wird ebenfalls durchbrochen. Der Aufwärtstrend geht damit endgültig zu Ende. Die kurzfristigen technischen Indikatoren generieren durchwegs Verkaufssignale wie z.B. MACD und Momentum. Die wöchentliche Betrachtungsweise der Candlesticks liefert dagegen vorwiegend positive Signale. Hier sieht man den ATX an seiner "200-Wochen-Linie" abprallen, der langfristige Aufwärtstrend bleibt dennoch intakt. Für die nächste Woche erwarten wir keine nennenswerten Impulse, wir sehen den ATX am ehesten in der Bandbreite zwischen 3.100 und 3.200 Punkten."

Den vollständigen Artikel lesen ...