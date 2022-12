HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3701/ Matthias Berlisg ist Head of Marketing und Partnerships der Österreichischen Sporthilfe. Seit 2009 (also rund 1/4 der 51jährigen Sporthilfe-Geschichte) ist er dabei, war davor Werber bei u.a. Demler, Publizis, Euro RSCG. Wir reden über die Bedeutung der Sporthilfe in Österreich, wie sie sich international einreiht, über grosse TV-Formate und haben natürlich auch die Calls to Action: Wie kann man unterstützen? Wie Talente entdecken? Wie Förderanträge stellen? Auch die gemeinsame Schnittmenge, ich nenne da den Business Athlete Award sowie auch ein neues Projekt, das wir gerade besprechen, ist Thema.http://www.sporthilfe.at http://www.sportgeschichte.at/baa About: Die Marke, Patent, Rechte ...

