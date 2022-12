Berlin - Die Linkspartei würde bei einer Bundestagswahl laut aktueller INSA-Umfrage den Einzug ins Parlament verpassen. Im sogenannten "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommt die Linke in dieser Woche auf 4 Prozent, ein Minus von einem Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche.



Stärkste Kraft bleibt die Union mit unveränderten 28 Prozent. Die Sozialdemokraten bleiben bei 20 Prozent, die FDP bei 7 Prozent. Die Grünen können einen Punkt zulegen und kommen in dieser Woche auf 18 Prozent. Die AfD bleibt bei 15 Prozent.



Die sonstigen Parteien könnten 8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Für die "Bild am Sonntag" hatte INSA 1.502 Personen im Zeitraum vom 5. bis zum 9. Dezember 2022 befragt (TOM).

