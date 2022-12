Ob die Börsen sich auf der Zielgeraden 2022 noch zu einer Jahresendrally aufschwingen oder eine harte Bremsung hinlegen - das liegt in der Hand der großen Notenbanken. In der neuen Woche entscheiden die Währungshüter aus den USA, der Euro-Zone und Großbritanniens darüber, wie hoch sie die Zinsen im Kampf gegen die ausufernde Teuerung noch schrauben wollen. Als ausgemacht an den Börsen gilt, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch den Fuß vom Gaspedal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...