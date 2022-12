Im November 2022 lag die Inflation in Deutschland voraussichtlich bei 10,0 %. Eine Krise ist so kaum noch abwendbar. Die Verbraucherpreise für Nahrungsmittel verteuerten sich um 21,0 %. Doch am stärksten legten mit 38,4 % die Energiepreise im Vorjahresvergleich zu. Immerhin ergab sich gegenüber Oktober 2022 ein leichter Inflationsrückgang um 0,4 Prozentpunkte. Dennoch könnten die Preise für längere Zeit hoch bleiben und die Krise verlängern. Meist kehren sie aufgrund der Lohnanpassungen nie mehr ...

