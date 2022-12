Ist Ihr Depot gerüstet für eine Rezession - https://bit.ly/3BkWPeT Jetzt den neuen, kostenlosen Report "Die Crash-Strategie" von Charttechnik-Experte Stefan Klotter herunterladen! Frankreichs Präsident Macron hat Sicherheitsgarantien für Russland ins Spiel gebracht, falls es zu Friedensverhandlungen im Ukraine-Krieg kommt. Es ist eine Debatte, die "notwendig" sei, meint auch Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG. Es brauche eine Sicherheitsarchitektur in Europa, die sowohl die Interessen der kleineren Länder in Osteuropa als auch Russlands wahre, sagt Hellmeyer. Es sei wichtig, dass die Parteien auf allen Seiten zu Räson kommen um weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Wieso die Bundesregierung ihn in dieser Frage irritert und warum Russland auf vielen Ebenen weiter wichtig für die Weltwirtschaft bleiben werde, erklärt der Ökonom im Gespräch mit wallstreet:online. Jetzt einschalten! Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report