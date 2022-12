Die jüngste Entwicklung beim Göppinger Fernwartungsspezialisten Teamviewer erinnert an bessere Zeiten. Die Aktie konnte sich deutlich erholen und notiert derzeit so hoch wie seit Monaten nicht mehr. Rückenwind gab es durch eine Neubewertung der Rating-Agentur MSCI. Dabei wurde Teamviewer von AA auf AAA hochgestuft und ist damit im Olymp angekommen. An der Börse kommt die Aktie ebenfalls wieder ins Laufen, auch wenn das noch nicht überall angekommen zu sein scheint…

Goldman Sachs hatte Teamviewer kürzlich unter die Lupe genommen. Zwar hat Analyst Mohammed Moawalla eine verbesserte Kostenkontrolle und dadurch eine höhere Marge festgestellt, bleibt aber dennoch bei seiner Einschätzung "neutral". Gleichzeitig hat Moawalla auch die erhöhten in Rechnung gestellten Umsätze registriert. Dennoch hebt der Analyst das Kursziel von Goldman nur von 10 auf 11 Euro an, was sich angesichts des derzeitigen Kurses doch etwas fragwürdig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...