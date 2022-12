Wir blicken zurück auf den Handelsverlauf in der letzten Kalenderwoche. Ausgehend vom in USD gehandelten Goldpreis betrachten wir für unsere deutschen Leser natürlich auch die Preisentwicklung von Gold in Euro. Ein Rücksetzer am Montag wurde im Wochenverlauf wieder zurückgewonnen. Betrachtet man die Goldpreis Entwicklung in der letzten Woche, so ist ab Dienstag im SPothandel wieder der positive Trend eingesetzt. Am Montag gab es einen starken Tagesverlust von 1.797,25 USD auf 1.769,16 USD. Die Zinsängste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...