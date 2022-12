Sydney (ots/PRNewswire) -Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd ("Hithium") und die Sun Valley HK Group ("Sun Valley") haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) für die strategische Zusammenarbeit im Bereich der Energiespeicherung in Australien unterzeichnet.Die Absichtserklärung wurde von Hong Chen, Geschäftsführer von Hithium, und Herrn He, Präsident von Sun Valley, im 5-Sterne-Hotel Sheraton Hyde Park in Sydney unterzeichnet. An der Unterzeichnungszeremonie der Absichtserklärung nahmenPeter Hodge, der Gründer von BDO (einer internationalen Top-5-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft),Thomas Lee, Senior Partner von BDO, und Frau Er, Kundenmanagerin des Sheraton Hyde Park, als Zeugen teil. Gemäß der Vereinbarung beabsichtigen Hithium und Sun Valley, verschiedene Formen der Zusammenarbeit bei acht im Bau befindlichen Solarparks mit einer Leistung von insgesamt 200 MW/400 MWh und weiteren in Planung befindlichen Projekten mit 400 MW/800 MWh zu prüfen.Die Sun Valley HK Group ist ein führender Entwickler von Solarparks und engagiert sich umfangreich für die Suche nach innovativen Möglichkeiten für Solar- und Energiespeicherprojekte auf der ganzen Welt. Durch die Unterzeichnung der Absichtserklärung mit Hithium entsteht für beide Parteien ein breit gefächerter und tiefgreifender Kooperationsraum im Bereich der Energiespeicherung.Die Nachfrage nach erneuerbaren Energien in Australien steigt, und die Energiespeicherung spielt weiterhin eine wichtige Rolle im Energiesektor. Hithium stuft Australien als einen bedeutenden Markt ein. Diese tiefgreifende Zusammenarbeit dient dem Ziel, gemeinsam sicherere und nachhaltigere Energiespeicherprojekte in Australien zu entwickeln und eine Netto-Null-Umgebung zu erreichen. Auf der Grundlage der Absichtserklärung wird Hithium seine Innovationsfähigkeit voll ausschöpfen und in naher Zukunft weitere Energiespeicherprojekte umsetzen.Mit dem Einsatz der hochmodernen Energiespeicherprodukte von Hithium werden die Solarprojekte von Sun Valley neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Nachhaltigkeit der Energiespeicherung setzen. Die Zusammenarbeit wird es Hithium außerdem ermöglichen, seine weltweite Präsenz, insbesondere auf dem australischen Markt, auszubauen und die Anwendung seiner fortschrittlichen Energiespeichertechnologien zu fördern.Informationen zu HithiumHithium widmet sich der Energiespeicherung. Das Unternehmen ist auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Vertrieb von LFP-Energiespeicherbatterien und -systemen spezialisiert. Mit einer ausgeprägten Kundenorientierung setzt sich Hithium dafür ein, sichere, effiziente, saubere und nachhaltige Energiespeicherlösungen für die Welt bereitzustellen. Hithium beschäftigt heute weltweit über 4400 Mitarbeiter, darunter mehr als 1000 Forschungs- und Entwicklungsingenieure mit umfangreicher Erfahrung im Bereich der Energiespeicherung. Hithium plant eine Gesamtinvestition von 4,71 Milliarden USD und eine Fabrikfläche von 1.400.000 m2, um bis zum Jahr 2025 eine Produktionskapazität von 135 GWh für Energiespeicherbatterien zu erreichen. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.hithium.com/en/Kontakt:Xinping Zeng,zengxp@hithium.cnFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1965220/Hithium___Sun_Valley_HK_Group.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hithium-und-sun-valley-unterzeichnen-absichtserklarung-fur-neue-strategische-partnerschaft-301699938.htmlOriginal-Content von: Hithium Energy Storage, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167246/5391876