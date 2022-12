DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Unternehmen/10 und 11 Dezember 2022

Die wichtigsten Meldungen zu Unternehmen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel nimmt weiter Fahrt auf

Das Weihnachtsgeschäft im deutschen Einzelhandel hat zum dritten Advent nach verhaltenem Auftakt weiter an Schwung gewonnen. Das berichtete der Handelsverband Deutschland (HDE) am Sonntag in Berlin unter Berufung auf Rückmeldungen von Händlerinnen und Händlern. In der Woche vor dem dritten Advent habe sich "der positive Trend" fortgesetzt. Jedoch reiche das bei vielen Firmen für eine "positive Zwischenbilanz" des Weihnachtsgeschäfts noch nicht aus.

Skoda prüft Rückzug aus China - Zeitung

Volkswagen will seine Kräfte bündeln und prüft den Abschied seiner Tochter-Firma Skoda aus China. "Es herrscht dort ein sehr intensiver Wettbewerb. Wir werden uns gemeinsam mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner anschauen, wie wir dort weitermachen wollen", sagte Skoda-CEO Klaus Zellmer im Interview mit der Automobilwoche. "Wenn wir unsere Kräfte fokussieren wollen, lohnt es sich, die Szenarien zu prüfen und dann zu entscheiden." Auch ein reiner Vertrieb sei möglich, eine Entscheidung soll 2023 fallen.

Twitter nimmt neuen Anlauf zur Einführung von kostenpflichtigem Abonnement

Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen nimmt Twitter einen neuen Anlauf zur Einführung eines kostenpflichtigen Abonnements für Nutzer. Das Angebot Twitter Blue werde am Montag starten, wie Twitter mitteilte. Damit werden Nutzer für die Verifizierung ihres Nutzerkontos durch das weiße Häkchen in einem blauen Kreis zur Kasse gebeten.

