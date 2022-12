Verwaltungsrat

Basel, 12. Dezember 2022 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) gab heute bekannt, dass der Verwaltungsrat der Roche Holding AG bei seiner Sitzung im Dezember entschieden hat, folgende Änderungen den Aktionären bei der jährlichen Generalversammlung am 14. März 2023 vorzuschlagen:

Wie bereits im Juli 2022 angekündigt, hat sich Christoph Franz entschieden, nicht zur Wiederwahl als Präsident zur Verfügung zu stehen. Der Verwaltungsrat schlägt bei der jährlichen Generalversammlung 2023 Severin Schwan als neuen Präsidenten vor und hat Thomas Schinecker ab dem 14. März 2023 zum neuen CEO der Roche-Gruppe ernannt.

Der Verwaltungsrat wird Mark Schneider, CEO der Nestle S.A., und Prof. Akiko Iwasaki, Sterling-Professorin für Immunbiologie und Molekular-, Zell- und Entwicklungsbiologie an der Yale University und Forscherin am Howard Hughes Medical Institute, bei der jährlichen Generalversammlung 2023 zur Wahl als neue Verwaltungsratsmitglieder vorschlagen. Christoph Franz: "Ich freue mich sehr, dass wir zwei herausragende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Wissenschaft zur Wahl in den Verwaltungsrat vorschlagen können."

Die folgenden Personen werden zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen:

Name Verwaltungsratsmitglied seit Dr. Severin Schwan 2013, Erstwahl als Präsident André Hoffmann 1996 Dr. Jörg Duschmalé 2020 Dr. Patrick Frost 2020 Anita Hauser 2017 Prof. Dr. Richard P. Lifton 2015 Bernhard Poussot 2015 Dr. Claudia Suessmuth Dyckerhoff 2016 Dr. Mark Schneider Neu Prof. Dr. Akiko Iwasaki Neu

Annette Luther, Sekretärin des Verwaltungsrats, wird im April 2023 zur Leiterin International Government Relations ernannt. Gleichzeitig wird Per-Olof Attinger, derzeit Head CEO Office und Sekretär der Konzernleitung, die Stelle als Sekretär des Verwaltungsrats übernehmen.

Konzernleitung

Bill Anderson, CEO von Roche Pharmaceuticals und Mitglied der Konzernleitung, hat sich entschieden, Roche zum Ende dieses Jahres zu verlassen, um seine Karriere ausserhalb des Unternehmens fortzusetzen. Die Nachfolge wird bis März 2023 bestimmt. Thomas Schinecker wird am 1. Januar 2023 ad interim CEO von Roche Pharmaceuticals, nachdem er die Rolle des CEO von Roche Diagnostics, wie bereits angekündigt, an Matt Sause übergibt.

Severin Schwan: "Während seiner 16-jährigen Karriere bei Roche hat Bill Anderson seine hervorragenden Führungsqualitäten unter Beweis gestellt. Er hat die Transformation von Roche massgeblich mitgestaltet und ich wünsche ihm für die Zukunft alles Gute."

Bill Anderson kam 2006 als Senior Vice President der Geschäftseinheit Immunologie und Ophthalmologie in South San Francisco (SSF), Kalifornien, zu Genentech und leitete danach die Geschäftseinheit BioOncology. Er zog 2013 nach Basel und wurde dort Head of Global Product Strategy und Chief Marketing Officer für das Pharmageschäft. 2016 kehrte Bill nach San Francisco zurück, um das Nord Amerika-Geschäft von Genentech zu leiten, und wurde kurz darauf zum CEO von Genentech ernannt. 2019 übernahm er seine gegenwärtige Rolle. Er begann seine Karriere im Ingenieurwesen und übernahm schnell Führungspositionen mit zunehmender Reichweite in der Biotech-Branche. Bill erwarb seinen Master of Science in Chemieingenieurwesen am Massachusetts Institute of Technology und seinen Bachelor of Science in Chemieingenieurwesen an der University of Texas in Austin.

Silke Hörnstein, derzeit Global Head of Strategy and Transformation der Division Diagnostics von Roche, wird im April 2023 Head of Corporate Strategy und Mitglied der erweiterten Konzernleitung. Sie wird zudem Sekretärin der Konzernleitung.

Thomas Schinecker: "Silke Hörnstein ist eine starke Führungspersönlichkeit mit grosser Expertise und ausgezeichneten strategischen Fähigkeiten. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie konsequent sie nachhaltige Lösungen für komplexe Themen findet."

Silke Hörnstein kam 2001 zum Einkauf von Roche in Penzberg, Deutschland, bevor sie 2005 als Director of Direct Procurement nach Mannheim ging. Anschließend wechselte sie ins Produktmanagement für Diagnostics, bevor sie zunehmend größere Führungsverantwortung übernahm. Im Jahr 2012 wurde sie zum Diagnostics General Manager für Dänemark ernannt und zog nach Kopenhagen. Sie übernahm 2015 in Basel die Verantwortung für mehrere globale Programme, darunter die digitale Transformation für die Division Diagnostics, bevor sie 2021 ihre derzeitige Stelle übernahm, die Strategie und Diagnostics-Standorte umfasst. Silke hat einen Master of Science in Zell- und Molekularbiologie von der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, Deutschland, sowie zusätzliche Studien in diesem Bereich an der University of Connecticut in den Vereinigten Staaten.



