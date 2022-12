News von Trading-Treff.de DAX zum Wochenstart bei rund 14.300 Punkten. Sind die Erzeugerpreise aus den USA bereits verdaut? Neue Chartanalyse am 12.12.2022 Vorbörse. DAX verarbeitet die Erzeugerpreise rasch Der Freitag startete im DAX recht fest und brachte direkt die 14.300 wieder in den Fokus der Anleger. Immerhin befanden wir uns an einem entscheidenden Punkte, nachdem der Donnerstag bereits den Abwärtstrend der vergangenen Tage gebrochen hatte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...