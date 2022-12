Das nächste Jahr könnte turbulent starten, bevor sich die Konjunktur und damit auch die Börsen in der zweiten Jahreshälfte erholen. Das erwartet Esty Dwek von FlowBank.Genf - Das nächste Jahr könnte turbulent starten, bevor sich die Konjunktur und damit auch die Börsen in der zweiten Jahreshälfte erholen. Das erwartet Esty Dwek von FlowBank. In den USA könnte gemäss ihr sogar noch eine sanfte Landung gelingen. Mit 2022 neigt sich eines der für Anlegerinnen und Anleger herausforderndsten Jahre dem Ende zu. Die Hoffnung ist gross, dass das Schlimmste hinter uns...

Den vollständigen Artikel lesen ...