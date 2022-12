DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

GASPREISDECKEL - Der tschechische Energieminister und EU-Ratspräsident Jozef Sikela hat die Bundesregierung heftig für ihren Widerstand gegen die Einführung eines EU-Gaspreisdeckels kritisiert. Deutschland habe starke Verantwortung für die Abhängigkeit der EU vom russischen Gas, sagte Sikela. "Wenn ich Leadership anstrebe, muss ich die Interessen und Fähigkeiten der Schwächeren respektieren. Wenn wir scheitern, könnte das die Arbeit des ganzen Jahres vielleicht nicht vernichten, aber entwerten", betonte Sikela. (FAZ)

GASEINSPARUNGEN - Die Bundesnetzagentur fordert die Bundesbürger auf, trotz der bevorstehenden Kältewelle mehr Gas zu sparen als sie es derzeit tun. "Aktuell liegen die Einsparungen insgesamt nur noch bei 13 Prozent", sagte der Präsident der Behörde, Klaus Müller. "Wenn das ein Ausreißer bleibt, muss uns das noch nicht beunruhigen. In den nächsten Tagen wird es aber kalt bleiben. Es ist deswegen wichtig, dass wir mit den Sparanstrengungen nicht nachlassen und den ganzen Winter durchhalten", mahnte Müller. Die Bundesnetzagentur hält Einsparungen von 20 Prozent für nötig. (Tagesspiegel)

US-INVESTITIONSGESETZ - Der sogenannte Inflation Reduction Act des amerikanischen Präsidenten Joe Biden nimmt nach Ansicht von Dürr-CEO Jochen Weyrauch bereits einen "dramatischen Einfluss" auf Investitionsentscheidungen hiesiger Unternehmen. Mit dem Gesetz werden Investitionen in nachhaltige Technologien begünstigt - aber nur, wenn sie in den USA getätigt werden. Nach Worten Weyrauchs sieht man bereits jetzt eindeutige Veränderungen: "Investitionsprojekte, die bisher in Deutschland oder Europa geplant waren, wandern in die USA ab. Die Kosten haben sich durch die Subventionen zuungunsten von Europa verschoben." (Stuttgarter Zeitung)

December 12, 2022

