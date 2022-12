Vor wichtigen Zinsentscheidungen im Wochenverlauf dürfte der DAX am Montag etwas tiefer in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn mit minus 0,51 Prozent auf 14.298 Punkte. Die Anleger konzentrieren sich in dieser Woche auf die Notenbank-Entscheidungen.Die der US-amerikanischen Fed wird zur Wochenmitte erwartet, die der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Es wird sowohl in den USA als auch in der Eurozone mit einer Zinsanhebung ...

