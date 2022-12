Bei der Ankündigung seines Rücktritts Mitte November hiess es noch, er werde bis zu seinem spätesten Rücktritt Ende November 2023 zur Verfügung stehen.Rorschacherberg - Starrag-Chef Christian Walti verlässt das Unternehmen noch früher als vor kurzem angekündigt. Er legt sein Amt per Ende Dezember 2022 nieder, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bei der Ankündigung seines Rücktritts Mitte November hiess es noch, er werde bis zu seinem spätesten Rücktritt Ende November 2023 zur Verfügung stehen. Nun schreibt Starrag, dass Walti per Ende Jahr...

