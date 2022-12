DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Amgen führt fortgeschrittene Gespräche zu einer Übernahme des irischen Pharmakonzerns Horizon Therapeutics. Eine milliardenschwere Transaktion mit einem Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar könnte Informanten zufolge noch am Montag finalisiert werden - falls die Gespräche nicht noch scheiterten. Der US-Biotechnologie-Konzern Amgen ist der letzte von drei Bietern, die bei Horizon noch im Rennen waren, so die Personen. Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi SA hatte am Sonntag erklärt, er sei aus dem Rennen. Horizon ist an der Nasdaq notiert, hat seinen Sitz in Irland und Niederlassungen in Dublin sowie in den US-Bundesstaaten Illinois und Maryland. Falls die Übernahme klappt, dürfte sie die größte Fusion im Gesundheitswesen in diesem Jahr sein.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

22:05 Oracle Corp, Ergebnis 2Q

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich zu Wochenbeginn mit Abschlägen. Die Aktienmärkte folgen damit den schwachen Vorgaben von der Wall Street. Dort hatten die Börsen am Freitag im Minus geschlossen, nachdem die US-Erzeugerpreise für November stärker als erwartet gestiegen sind. Dies hatte erneut die Sorge vor einer unvermindert rigiden Zinspolitik der US-Notenbank geschürt. Die Anleger halten sich daher im Vorfeld der US-Notenbanksitzung am Mittwoch zunehmend zurück. Am kräftigsten abwärts geht es an der Börse in Hongkong. Belastet wird der Index von einer deutlichen Zunahme an Corona-Infektionen in China, was Hoffnungen auf weitere Erleichterungen der Corona-Maßnahmen einen Dämpfer versetzt. In der vergangenen Woche hatten eingeleitete Lockerungen der noch immer strengen Corona-Politik noch für kräftige Aufschläge gesorgt. Auch die Börsen in Japan und Südkorea folgen der Wall Street nach unten. Die Börse in Sydney wurde von Versorgungswerten und Kohle-Aktien belastet. Hintergrund sind geplante Regierungs-Maßnahmen zur Eindämmung steigender Strompreise. Der Sektor der Versorger gab 4,3 Prozent nach. Die Aktien der Kohle-Förderer New Hope und Whitehaven büßten 1,4 bzw. 2,0 Prozent ein.

US-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen US-Handel am Freitag gab es kaum kursrelevante Unternehmensmeldungen. Lululemon Athletica gaben weitere 0,8 Prozent ab, nachdem die Aktie im regulären Handel bereits 12,8 Prozent eingebüßt hatte. Der Einzelhändler für Sportbekleidung hatte Drittquartalszahlen veröffentlicht. Mit dem Umsatzwachstum der Ladengeschäfte auf vergleichbarer Basis verfehlte Lululemon die Marktprognosen deutlich. Zudem stiegen die Lagerbestände um satte 85 Prozent auf Jahressicht.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.476,46 -0,9% -305,02 -7,9% S&P-500 3.934,38 -0,7% -29,13 -17,5% Nasdaq-Comp. 11.004,62 -0,7% -77,39 -29,7% Nasdaq-100 11.563,33 -0,6% -74,17 -29,2% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 856 Mio 833 Mio Gewinner 926 1.740 Verlierer 2.218 1.378 Unverändert 115 147

Leichter - Nach der Erholungsbewegung am Vortag hat die Wall Street im Minus geschlossen. Im Verlauf bewegten sich die Indizes zwischen Gewinnen und Verlusten, im späten Geschäft drehten sie nach unten ab. Erneut stand die Geldpolitik im Fokus. Diesmal waren es mit Spannung erwartete US-Erzeugerpreise für November, die Hinweise zum weiteren Vorgehen der Fed liefern sollten. Sie fielen zweischneidig aus. Einerseits sind sie stärker als erwartet gestiegen. Diese Sicht setzte sich schließlich durch. Andererseits lagen sie mit 7,4 Prozent deutlich unter dem 8-Prozent-Plus des Vormonats. Unter den Einzelwerten legten Broadcom 2,6 Prozent zu. Der Halbleiterkonzern hat starke Viertquartalszahlen vorgelegt. Lululemon büßten 12,8 Prozent ein. Der Einzelhändler für Sportbekleidung meldete Drittquartalszahlen, die wie prognostiziert bzw. leicht besser ausgefallen waren. Mit dem Umsatzwachstum der Ladengeschäfte auf vergleichbarer Basis verfehlte Lululemon aber die Marktprognosen deutlich. Blue Apron (-0,1%) will etwa 10 Prozent der Mitarbeiter entlassen und plant angesichts von Kundenschwund und Konkurrenzdruck weitere Sparmaßnahmen. Apple und Ericsson haben einen Rechtsstreit über die Nutzung von Ericsson-Technologien beigelegt. Apple gaben 0,3 Prozent ab.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,36 +7,8 4,28 363,1 5 Jahre 3,77 +6,2 3,70 250,7 7 Jahre 3,71 +8,1 3,63 226,8 10 Jahre 3,58 +9,6 3,49 207,2 30 Jahre 3,57 +14,0 3,43 167,4

Am Anleihemarkt stiegen die Renditen nach den Preisdaten und dem starken Michigan-Index massiv an. Die Rendite 10-jähriger Papiere legte um 9,6 Basispunkte zu auf 3,58 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr,8:50 Uhr % YTD EUR/USD 1,0515 -0,2% 1,0534 1,0572 -7,5% EUR/JPY 144,09 +0,1% 143,90 144,14 +10,1% EUR/GBP 0,8600 +0,1% 0,8591 0,8621 +2,4% GBP/USD 1,2225 -0,3% 1,2260 1,2262 -9,7% USD/JPY 137,05 +0,3% 136,58 136,33 +19,1% USD/KRW 1.307,89 +0,3% 1.304,27 1.300,93 +10,0% USD/CNY 6,9770 +0,3% 6,9584 6,9483 +9,8% USD/CNH 6,9773 +0,1% 6,9680 6,9470 +9,8% USD/HKD 7,7812 -0,1% 7,7868 7,7886 -0,2% AUD/USD 0,6766 -0,5% 0,6799 0,6770 -6,8% NZD/USD 0,6388 -0,3% 0,6408 0,6391 -6,4% Bitcoin BTC/USD 16.938,54 -1,0% 17.108,22 17.217,24 -63,4%

Am Devisenmarkt tendierte der Dollar gut behauptet, nachdem er zwischen Gewinnen und Verlusten geschwankt hatte. Die Preisdaten lassen sich in beide Richtungen lesen, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,62 71,02 +0,8% +0,60 +3,4% Brent/ICE 76,52 76,1 +0,6% +0,42 +5,6%

Die Ölpreise notierten nach den Vortagesverlusten gut behauptet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.787,02 1.797,52 -0,6% -10,50 -2,3% Silber (Spot) 23,29 23,47 -0,8% -0,18 -0,1% Platin (Spot) 1.015,75 1.029,10 -1,3% -13,35 +4,7% Kupfer-Future 3,84 3,88 -1,1% -0,04 -13,0%

Der Goldpreis tendierte etwas fester, die Feinunze übersprang aber nur vorübergehend die 1.800-Dollar-Marke.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

HANDELSPOLITIK USA

Die Welthandelsorganisation (WTO) hat die von den USA verhängten Zölle auf Stahlimporte aus China und anderen Staaten als nicht rechtens erklärt. Das Streitschlichtungsgremium der WTO urteilte am Freitag, dass die verhängten Maßnahmen mit dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) nicht vereinbar sind. Das Gremium empfiehlt den USA demnach, ihre "Maßnahmen mit den Verpflichtungen aus dem GATT in Einklang zu bringen".

RAUMFAHRT USA

Die unbemannte Orion-Raumkapsel der Mondmission Artemis 1 ist nach fast vier Wochen im All zur Erde zurückkehrt. Sie landete am Sonntagabend (MEZ) vor der Küste Mexikos im Pazifik. Die Raumsonde soll nun von der US-Marine geborgen werden.

TAIWAN / CHINA

Wegen weiterer Import-Verbote hat Taiwans Regierungschef Su Tseng-chang der Volksrepublik China einen Verstoß gegen internationale Handelsregeln vorgeworfen. Peking verletze die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) und mache "seine eigenen Regeln", indem es sich "mit administrativen Maßnahmen in den Handel einmischt", sagte Su am Sonntag vor Journalisten. Dabei werde insbesondere Taiwan diskriminiert.

TÜRKEI

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan strebt offenbar ein weiteres Mandat an und will sich im Falle eines Wahlerfolgs am Ende seiner Amtszeit zurückziehen. Erdogan hofft auf einen Wahlsieg seiner islamisch-konservativen AKP bei der Abstimmung im Juni. Die Regierungspartei steht angesichts einer Inflationsrate von mehr als 84 Prozent aber unter großem Druck.

HONGKONG

Der Hongkonger Demokratieaktivist Jimmy Lai ist erneut zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Der zuständige Richter sprach den 75-Jährigen am Samstag wegen Verstößen gegen den Mietvertrag für die Büros seiner inzwischen auf massiven Druck der Behörden eingestellten Zeitung "Apple Daily" schuldig. Er verhängte eine Haftstrafe von fünf Jahren und neun Monaten.

ÖL-INDUSTRIE USA

Durch ein Leck in einer Pipeline in den USA sind offenbar mehr als zwei Millionen Liter Öl ausgelaufen. Das Austreten des Öls aus der Keystone-Pipeline im US-Bundesstaat Kansas sei eingedämmt, erklärte am Freitag der kanadische Betreiber TC Energy. Sollten sich die Schätzungen über den Austritt von bis zu 2,2 Millionen Liter Rohöl bestätigen, dann wäre es nach Angaben von Aktivisten die größte Katastrophe dieser Art in den USA seit 2013.

SKODA

Volkswagen will seine Kräfte bündeln und prüft den Abschied seiner Tochter-Firma Skoda aus China. "Es herrscht dort ein sehr intensiver Wettbewerb. Wir werden uns gemeinsam mit dem chinesischen Joint-Venture-Partner anschauen, wie wir dort weitermachen wollen", sagte Skoda-CEO Klaus Zellmer.

