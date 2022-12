Am 16. November hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service einen Einstiegskurs für Zurich Insurance Group ISIN: CH0011075394, die an der SIX Swiss Exchange kotiert, genannt. "Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die über 55 Millionen Kunden - sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen - in mehr als 210 Ländern und Gebieten betreut. Vor 150 Jahren gegründet, treibt Zurich heute den Wandel in der Versicherungsbranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...