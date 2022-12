Der deutsche Aktienmarkt hat in den vergangenen Tagen deutlich an Schwung verloren. Und auch heute droht zunächst ein Start im Minus. Die Vorgaben aus Übersee sind schwach. Am Mittwoch steht dann das entscheidende Ereignis an. Bei den Einzelwerten geht es heute um BASF, BioNTech, va-Q-tec, Sanofi, ...