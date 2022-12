London (ots/PRNewswire) -Teleperformance gewinnt den ersten Platz bei den European Contact Centre and Customer Service Awards. Das älteste und bekannteste Preisverleihungsprogramm in Europa gab die diesjährigen Gewinner vor mehr als 1.200 Gästen aus 32 Ländern bekannt. Teleperformance wurde mit insgesamt acht Preisen für hervorragenden Kundenservice ausgezeichnet.Teleperformance wurde mit Gold in den Kategorien Best BPO Partnership (Large) (beste BPO-Partnerschaft (Groß)) und Best Approach to Diversity and Inclusion (bester Ansatz für Diversität und Inklusion) ausgezeichnet. In den letzten vier Jahren hat der Kundenerlebnis-Experte mehr als 30 ECCSA-Auszeichnungen erhalten, was seine Beständigkeit beweist und ihn unbestreitbar als führendes Unternehmen in Europa zementiert.Die Auszeichnung "Highly Commended" (Sehr empfehlenswert) für den besten mehrsprachigen Kundenservice ging ebenfalls an Teleperformance - das einzige Unternehmen, das in dieser Kategorie auf diese Weise ausgezeichnet wurde.Die renommierte ECCCSA-Organisation zeichnet Unternehmen in Europa, die im Bereich Kundenerlebnis tätig sind, für ihre herausragenden Ansätze in den Bereichen Mitarbeiterwert, Innovation und kommerzielle Leistungsfähigkeit aus. Teleperformance hat es sich zum Ziel gesetzt, die Interaktion mit Kunden einfacher, schneller und sicherer zu machen, indem wir die menschliche Note mit modernster Technologie kombinieren.Agustin Grisanti, Group Chief Operating Officer (Pressesprecher von TP), sagte: "Ich freue mich zu erfahren, dass unser Team in Europa von mehreren Unternehmen Anerkennung für unsere gemeinsamen Anstrengungen erhält, außergewöhnlichen Service, starke konkrete Ergebnisse und die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden und ihrer Verbraucher sicherzustellen. Diese renommierten, unabhängigen Auszeichnungen zeigen, dass wir die Messlatte für den CEMEA-Markt in Bezug auf Leistung und exzellenten Kundenservice weiterhin hoch ansetzen."View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/teleperformance-holt-gold-bei-den-diesjahrigen-eccsa-awards-301700020.htmlPressekontakt:Emmaline Windeler,emmaline@flamepr.com,00447805737887,mediarelations@teleperformance.comOriginal-Content von: Teleperformance Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167249/5391917