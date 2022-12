The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.12.2022ISIN NameUS8293342007 SINGULUS T.ADR NEW1/2/EO1US458140AM21 INTEL CORP. 12/22US20826FAA49 CONOCOPHILLIPS 12/22DE000DDA0VD0 DZ BANK IS.A1230US912828YW42 USA 19/22DE000HLB1ZC6 LB.HESS.-THR. E0514B/138DE000DK0D859 DEKABANK DGZ IHS.S.7395US581557AZ88 MCKESSON 12/22XS1752440773 KRED.F.WIED.18/22 MTN LSDE000DZ3QC35 DZ BANK NK IS.E.7722US45950VKY10 INTL FIN.CO.17/22 FLR MTNUS298785HN98 EIB EUR.INV.BK 17/22XS1748635635 ASIAN DEV. BK 18/22 MTNCH0373314894 WESTPAC SEC.NZ 17/22 MTNCH0397586394 ARPHAN SSC-QU.BR.CA.17-22DE000A2GSGW4 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22US444859BJ00 HUMANA 17/22DE000A2GSKL9 K.F.W.ANL.V.17/2022DE000DK0B8Z6 DEKA STUFENZINS ANL 14/22XS1840614900 BAYER CAP.CORP. 18/22USP2867KAE66 COLBUN 14/24 REGSUS780099CE50 NATWEST GROUP PLC 12/22US931142DU48 WALMART 2022XS1531345376 BECTON,DICKINS. 16/22XS1883926013 M.B.INT.FIN. 18/22MTNXS1900830396 EUR. BK REC.DEV.18/22 MTNXS1937066493 I.A.D.B 19/22 MTNXS1940844555 MANITOBA 19/22 MTNUS718546AU85 PHILLIPS 66 20/23XS2063283712 LANDWIRT.R.BK 19/22LS-MTNIT0005137614 C.C.T. 15-22 FLRDE000A0N4KG7 REGENBOGEN ANL.07/22 VARDE000A3H3HF2 JOA48 ENTW IHS 21/22XS1743762558 PBR KYIV FIN. 18/22 REGSXS1834902063 NORDIC INV.BK 18/22 MTNXS2293735952 INTERN.FIN. 21/22 MTNDE0001104826 BUND SCHATZANW. 20/22LU0237698245 FID.FDS-GL. PROP. A USD INVESTMENT