The following instruments on XETRA do have their first trading 12.12.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.12.2022Aktien1 AU0000251258 Patriot Battery Metals Inc. CDIS2 EE3100096884 Clevon AS3 CA00686A1084 Adentra Inc.4 US00941Q2030 AirNet Technology Inc. ADR5 US62844N3070 My Size Inc.6 CA6517281078 Newpath Resources Inc.Anleihen/ETF1 DE000A30VUP4 Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH2 CH1232107032 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken3 US090040AD81 Bilibili Inc.4 US090040AF30 Bilibili Inc.5 US090040AB26 Bilibili Inc.6 XS2372975040 China Ping An Insurance Overseas (Holdings) Ltd.7 XS2460522555 Chiyu Banking Corp. Ltd.8 DE000A1R0RZ5 Ekosem-Agrar AG9 XS2280435673 Guangzhou Fineland Real Estate Development Co. Ltd.10 US44332NAB29 H World Group Ltd.11 XS2190202015 Hysan [MTN] Ltd.12 XS2320543445 ICBCIL Finance Company Ltd.13 US46267XAE85 Iqiyi Inc.14 XS2338347003 Jinke Property Group Co. Ltd.15 XS2255665007 Joy Treasure Assets Holdings Inc.16 US98426TAF30 JOYY Inc.17 US50202MAB81 Li Auto Inc.18 XS1806400708 Metinvest B.V.19 XS1806400534 Metinvest B.V.20 XS2213668085 MTR Corporation Ltd.21 XS2226621840 Nan Fung Treasury [III] Ltd.22 XS2221839793 Nan Fung Treasury Ltd.23 XS2467774209 Nanyang Commercial Bank Ltd.24 US62914VAE65 Nio Inc.25 XS2282055081 NWD [MTN] Ltd.26 XS2435611327 NWD Finance [BVI] Ltd.27 XS2256858197 Power Best Global Investments Ltd.28 US74435KAB17 Prudential PLC29 XS2459381369 Redco Properties Group Ltd.30 XS2369849745 Shinsun Holdings Group Co Ltd.31 XS2086495400 Tianjin State-Owned Capital Investment and Management Co. Ltd.32 XS2086495236 Tianjin State-Owned Capital Investment and Management Co. Ltd.33 DE000HLB79E1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 IE0004MFRED4 Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF35 IE0007ULOZS8 Xtrackers S&P 500 ESG UCITS ETF