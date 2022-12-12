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WKN: DWS100 ISIN: DE000DWS1007 Ticker-Symbol: DWS 
Xetra
12.12.22
09:37 Uhr
30,840 Euro
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Finanzdienstleistungen
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DWS GROUP GMBH & CO KGAA 5-Tage-Chart
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DWS GROUP GMBH & CO KGAA30,840-0,64 %
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