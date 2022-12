Börsentag auf einen Blick Aktien: Schwächerer Start in Notenbankwoche DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Vor wichtigen Zinsentscheidungen im Wochenverlauf dürfte der Dax am Montag etwas tiefer in den Handel starten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Beginn mit minus 0,51 Prozent auf 14 298 Punkte. Die Anleger konzentrieren sich in dieser Woche auf die Notenbank-Entscheidungen der US-amerikanischen Fed zur Wochenmitte ...

