FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,14 Prozent auf 140,57 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel leicht auf 1,93 Prozent. In anderen Euroländern fiel der Auftakt am Rentenmarkt ebenfalls meist ruhig aus.

Während zum Wochenstart nur wenige entscheidende Ereignisse absehbar sind, zieht die Aktivität im Laufe der Woche an. Mehrere große Notenbanken halten ihre Zinssitzungen ab, darunter die US-Notenbank Fed und die EZB. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas vorsichtiger fortsetzen und ihre Leitzinsen moderater anheben als zuletzt./bgf/mis