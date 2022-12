Die in Salzburg ansässige VAS AG startet heute im Marktsegment "direct market plus" der Wiener Börse. Das Unternehmen ist im Bereich Stromerzeugung aus Biomasse, Altholz und Restoffen tätig. Die Aktien werden unter der ISIN AT0VASGROUP3 im Vienna MTF im Marktsegment "direct market plus" gehandelt. Die Aktie wird in das Handelsverfahren Auktion aufgenommen. Der Referenzpreis der Aktien wurde mit 4,00 Euro je Aktie festgesetzt.

Den vollständigen Artikel lesen ...