Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH platziert neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von 7 Mio. Euro



12.12.2022 / 09:00 CET/CEST

Leipzig, 12. Dezember 2022 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung und zum Umtausch für die neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) abgeschlossen. Vom maximalen Emissionsvolumen von bis zu 15 Mio. Euro wurden im 1. Schritt insgesamt 7 Mio. Euro platziert. Davon stammen 5,126 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der 7,25 % Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5), während die verbleibenden 1,874 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung neu gezeichnet wurden. Durch den Umtausch hat sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2017/2023 auf 9,874 Mio. Euro reduziert. Das Unternehmen plant, das Emissionsvolumen der Anleihe 2022/2027 in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse durch weitere Privatplatzierungen zu erhöhen.



Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: "Wir sind mit dem aktuellen Platzierungsergebnis als 1. Etappenziel sehr zufrieden, weil wir damit über unserer eigenen Zielsetzung liegen. Unser Dank gilt allen bestehenden wie auch neuen Investoren für ihren Zuspruch und ihr entgegengebrachtes Vertrauen. Besonders erfreulich ist die Umtauschquote von rund 34 % - aus unserer Sicht ein klarer Ausdruck der anhaltend hohen Loyalität unserer bisherigen Anleihegläubiger. Wir sind zuversichtlich, im Rahmen von Nachplatzierungen in einem verbesserten Umfeld weitere Anleger von einem Investment überzeugen zu können."



Die neue Anleihe 2022/2027 wird voraussichtlich am 14. Dezember 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.



Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank AG als Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Eckdaten der Anleihe 2022/2027 Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro Platziertes Volumen 7 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A30VUP4 / A30VUP Kupon 7,75 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Valuta 14. Dezember 2022 (voraussichtlich) Laufzeit 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres (erstmals 2023) Rückzahlungstermin 14. Dezember 2027 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags

Ab 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net debt/EBITDA < 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme, Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Bookrunner Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.



Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2022 einsehbar sind.



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@better-orange.de

