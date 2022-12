Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen. Es sieht so aus, als wäre der Abverkauf der letzten Tage zunächst gestoppt. Doch sowohl aus fundamentaler als auch markttechnischer Sicht könnte der Schein trügen. Diese Faktoren deuten darauf hin, dass die Ölpreise weiter fallen werden.Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 76,54 US-Dollar. Das waren 44 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas ...

