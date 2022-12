DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Zahl der Regelinsolvenzen steigt im November

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im November um 1,2 Prozent gegenüber Oktober gestiegen. Im Oktober hatte die Zahl um 18,4 Prozent gegenüber September zugenommen.

Deutsche Exporte nach Russland mehr als halbiert

Die deutschen Warenexporte nach Russland haben sich infolge des Krieges in der Ukraine und der gegen Russland getroffenen Sanktionen mehr als halbiert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, fielen die Exporte nach Russland im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat um 59,5 Prozent auf 1,0 Milliarden Euro.

Britische Wirtschaft wächst im Oktober - Rezession in Sicht

Die britische Wirtschaft ist im Oktober auf Expansionskurs gegangen, da der Dienstleistungssektor durch einen zusätzlichen Arbeitstag nach dem Bankfeiertag im September angekurbelt wurde. In den kommenden Monaten jedoch dürfte die Wirtschaft einen deutlichen Abschwung erfahren. Wie das Statistikamt mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat, nachdem es im September um 0,6 Prozent geschrumpft war.

Frankreichs Republikaner wählen Eric Ciotti zum neuen Parteichef

Der Abgeordnete Eric Ciotti ist zum neuen Vorsitzende der konservativen Republikaner in Frankreich gewählt worden. Der 57-Jährige setzte sich in einer Stichwahl gegen den Fraktionsvorsitzenden im Senat, Bruno Retailleau, durch. Ciotti, der für den stark konservativen Parteiflügel steht, holte 53,7 Prozent der Stimmen, wie Übergangsparteichefin Annie Genevard mitteilte.

Justiz: Zweite Hinrichtung im Zusammenhang mit Protesten im Iran

Im Iran ist das zweite Todesurteil im Zusammenhang mit den seit fast drei Monaten anhaltenden Protesten gegen die Führung in Teheran vollstreckt worden. Madschidresa Rahnaward sei am 29. November wegen der Tötung von zwei Sicherheitsbeamten mit einer Stichwaffe und der Verletzung von vier weiteren Menschen zum Tode verurteilt worden, hieß es auf der Website der Justizbehörde, Misan Online.

China schaltet staatliche Corona-App ab

Im Zuge der aktuellen Lockerungen der Corona-Maßnahmen hat China die Abschaltung der wichtigsten Nachverfolgungs-App verkündet. Die "Communications Itinerary Card", die anhand des Handysignals prüft, ob sich Nutzer in einem Risikogebiet aufgehalten haben, wird nach Behördenangaben im Onlinedienst WeChat am Dienstag vom Netz gehen. Die App war ein zentraler Bestandteil der strengen chinesischen Null-Covid-Politik. Sie war im Jahr 2020 eingeführt worden und war Voraussetzung für Reisen zwischen den Provinzen oder die Teilnahme an Veranstaltungen.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/BIP Okt +0,5% gg Vormonat, +1,5% gg Vorjahr

GB/BIP 3 Mon per Okt -0,3% gg Vorquartal, +1,8% gg Vorjahr

GB/Industrieproduktion Okt unverändert gg Vm; -2,4% gg Vj

GB/Industrieproduktion Okt PROG: -0,3% gg Vm, -2,7% gg Vj

GB/Handelsbilanz Okt Defizit 14,5 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Okt PROGNOSE: Defizit 16,7 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Sep bestätigt mit Defizit 15,7 Mrd GBP

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2022 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.