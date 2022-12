München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Weihnachtszeit gilt als Zeit der Besinnung und Erholung vom hektischen Arbeitsalltag. Zumindest in der Theorie. Vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern fällt es in der Realität schwer, über die Feiertage wirklich von der Arbeit abzuschalten: Das ergab eine Umfrage des Technologieunternehmens Slack. 2.000 deutsche Arbeitnehmende, die in Bürojobs tätig sind, wurden zu ihrer Arbeitsbelastung und Erreichbarkeit rund um Weihnachten und Neujahr befragt. Oliver Heinze berichtet.Sprecher: Laut Studie ist jede dritte Bürokraft über die Feiertage für die Arbeit erreichbar. Über 80 Prozent davon checken ihre dienstlichen Nachrichten mindestens einmal täglich, so Nina Koch vom Technologieunternehmen Slack.O-Ton 1 (Nina Koch, 18 Sek.): "Für einen großen Teil der Befragten sind der eigene Antrieb und die aktuelle Geschäftslage ausschlaggebend. Allerdings haben auch knapp 50 Prozent der Befragten das Gefühl, dass ihr Arbeitgeber diese Erreichbarkeit von ihnen erwartet. Für viele ist es schlicht normal geworden, sich dauerhaft im Arbeitsmodus zu befinden oder neudeutsch 'always on' zu sein."Sprecher: Die Mehrheit der Befragten fühlt sich durch diese ständige Erreichbarkeit gestresst und befürchtet mittel- oder langfristig einen Burnout. Eine Gefahr, die viele Unternehmen auch sehen - zumindest offiziell.O-Ton 2 (Nina Koch, 12 Sek.): "Drei von vier Führungskräften geben an, dass sie ihre Angestellten aktiv zum Abschalten ermutigen. Doch der Rückblick auf das vergangene Jahr zeigt deutlich, dass jeder dritte Angestellte im Urlaub während der Feiertage beruflich kontaktiert wurde."Sprecherin: Um einen gesünderen Umgang mit der Arbeit zu erreichen, ist es enorm wichtig, dass Führungskräfte genau das aktiv vorleben.O-Ton 3 (Nina Koch, 24 Sek.): "Wer nach Feierabend oder im Urlaub Arbeitsanweisungen verschickt oder auf Nachrichten reagiert, kann bei Angestellten enorm viel Druck auslösen. Einige Funktionen in Slack können dabei helfen. Sie können Nachrichten vorausgeplant erledigen und mit Terminierungen später versenden. Dann habe ich meine Aufgabe erledigt und der Empfänger erhält die Nachricht erst am nächsten Morgen. Außerdem können die User ihre Arbeitszeiten hinterlegen, so dass sie nach Feierabend nicht mehr durch Benachrichtigungen gestört werden."Sprecher: Ein Modell, das gut ankommt, denn 60 Prozent der Studienteilnehmer:innen sagen, dass Digitale Tools und Software dabei helfen können, Beruf und Privatleben besser miteinander zu vereinbaren.O-Ton 4 (Nina Koch, 25 Sek.): "Außerdem macht sie es leichter, Vorgesetzte und Kollegen über Abwesenheiten zu informieren. Und sie gibt den Befragten eine gewisse Sicherheit, im Urlaub effektiv abschalten zu können. In einer hybriden Arbeitswelt ist das einzige Büro, in das alle Mitarbeiter jeden Tag kommen, die digitale Firmenzentrale. Sie macht es möglich, an jedem Ort und zu jeder Zeit vernetzt und produktiv zu sein. Gleichzeitig hilft sie dabei, die Flexibilität und Balance auch zu finden, die Beschäftigte heute benötigen."Abmoderationsvorschlag: Ein Drittel der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer will auch über die Weihnachtsfeiertage für die Arbeit erreichbar sein. 85 Prozent von ihnen checken ihre dienstlichen Nachrichten sogar mindestens einmal täglich. Viele sind davon gestresst und haben Probleme, wirklich abzuschalten - so die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage desTechnologieunternehmens Slack. Was Angestellte und Unternehmen dagegen tun können und wie sie das Arbeiten einfacher, angenehmer und produktiver gestalten, erfahren Sie unter slack.com.Pressekontakt:Maisberger GmbHMaike Röben und Lukas ZimmerClaudius-Keller-Str. 3c81669 Münchenslack@maisberger.comOriginal-Content von: Slack, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151122/5391990