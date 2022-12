Volvo Trucks bietet jetzt weitere Varianten seiner schweren Elektro-Lkw-Modelle FH, FM und FMX an. Der Vertrieb der weiteren Fahrgestell-Varianten beginnt ab sofort, die Produktion in Göteborg soll im ersten Quartal 2023 anlaufen. Seit September 2022 werden die Sattelzugmaschinen der Modelle FH, FM und FMX Electric in Göteborg in Serie gebaut. Bei den neuen Varianten handelt es sich um starre Fahrgestelle, ...

